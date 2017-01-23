涉施用一二級毒品 土豪哥遭聲請勒戒

我要評比

台北地檢署偵辦W飯店郭姓女子命案，將全案區分為命案、毒品案兩大區塊。負責出面訂房的「土豪哥」朱家龍今日上午經檢察官傳喚到案，接受兩名檢察官接力訊問，因涉及施用一二級毒品，連同日前被列為過失致死罪被告的男子洪聖晏，午間遭檢察官向法院聲請勒戒，若法院裁准，將直接送往勒戒所勒戒。

檢警偵辦W飯店命案，根據到案傳播妹「將將」等人說詞，發現現場桌上有一大堆毒咖啡包供人吃到飽，洪聖晏也坦承帶毒咖啡包助興，日前出爐的驗尿報告則直指朱家龍涉施用毒品。

依《毒品危害防制條例》規定，檢察官得向法院聲請，令施用一二級毒品者到監所勒戒至少40天，若被告無繼續施用傾向，則可獲釋取得不起訴處分。

朱家龍今日上午10時在律師、友人陪同下現身北檢，承辦檢察官許文琪就郭女命案部分訊問朱男長達2小時30分；朱男午間12時30分轉往另間偵查庭，接受承辦毒品案的檢察官訊問，隨後被帶往法警室。

案情發展至今，朱家龍因涉毒遭聲請勒戒，至於是否涉及郭姓女子命案，檢方仍持續釐清中。

★中時電子報關心您：吸毒有害健康！

(中時)