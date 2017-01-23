贏戰經典 大魯閣雞年球好運

大魯閣打擊場推出活動，與球一起迎接經典賽。（圖／大魯閣提供）

4年一度的世界棒球經典賽，即將在今年3月點燃戰火！正當各國勁旅緊鑼密鼓、積極備戰的同時，中華健兒也正在進行最後衝刺，這股棒球熱潮也將延燒全台灣，大魯閣棒壘球打擊場配合這全球等級最高的棒球盛事，推出《贏戰經典・雞年球好運》的主題活動，讓球迷感受比賽的激情外，也能在大魯閣享有超值的優惠。

還記得4年前中華健兒以分組第一之姿，殺進經典賽前8強的榮耀時刻嗎？許多球迷引頸期盼的經典賽即將再次來到，大魯閣棒壘球打擊場為了回饋各界的熱血球迷，此次特別打造專屬國內棒球粉絲的主題活動，即日起至2/28期間球迷入會價只要100元(原價300元)，而大魯閣會員更享有2本熟客券只要$1688的超值優惠，再加碼贈送精美的三麗鷗棒球。

同時，為歡慶雞年到來，大魯閣棒壘球打擊場推出《新春麻將刮刮卡》，來館消費滿500元，再加200元立即贈送刮刮卡1張，有機會將100枚大魯閣代幣帶回家，讓您在雞年新春「球」好運！更多新春優惠訊息，可搜尋《大魯閣》官方網站，網址如下：http://www.trk.com.tw/

(中時電子報)