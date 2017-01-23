愛情來了 陸男騎行2千公里陪女友過生
中國大陸一名湖北籍年輕人日前從工作地北京通州出發，騎15天的自行車，約2000餘公里，終於如期趕到四川省內江，陪女友度過21歲生日。
大陸成都商報報導，27歲的郭男是湖北襄陽人，原本在北京的自行車店工作。郭男去年8月在網上認識內江的蔣姓女孩，兩人之後成了情侶。
郭姓男子說，女友愛好徒步旅遊，以前也曾騎行川藏線，兩人有共同的愛好。
郭男說，女友的生日是1月22日，1月7日，自己1個背包、1輛自行車從北京通州出發，前4天車胎爆8次，其間還遭遇大堵車，只能推著車慢慢走。
郭男騎行15天2000多公里後，終於趕到內江。22日，如願在內江陪女友度過了21歲生日。
兩人已經約定今年5月從成都出發，徒步至拉薩。之後，兩人從拉薩出發，一起騎自行車穿越尼泊爾。1060123
(中央社)
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