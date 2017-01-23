宮廟徵春節工讀生 錄取率僅18趴
嘉義朴子配天宮今天舉行農曆春節工讀生抽籤活動，廟方從105名報名的學生中，抽出19個工讀機會，錄取率僅約18%。
配天宮將自農曆大年初一到初五招募50名短期工讀生，雖然時薪僅新台幣140元，但仍吸引169人報名；其中48人因檢具低入戶證明或單親家庭證明，因此優先錄取。
不過，優先錄取的48人，只有41人報到，廟方臨時增加10個工讀名額，總計19個工讀機會，供今天報名的105名學生抽籤。
由於中籤率只有約18%，因此抽中的學生都非常高興，表示將珍惜這次難得的工讀機會，減輕家庭負擔。1060123
(中央社)
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