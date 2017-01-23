過年拜拜 李應元籲政治人物帶頭減香
環保署長李應元今天呼籲，過年期間拜拜，民眾可由手拿3炷香改為1炷香，減少空氣汙染，希望政治人物、總統蔡英文及各縣市地方首長也能帶頭減香。
台灣秋冬兩季空氣汙染嚴重，李應元今天在廣播節目接受採訪時表示，台灣大節日像是中元節、過年及元宵都會燒很多的香跟金紙，過年期間也有許多政治人物會去拜拜，如果各縣市首長或是蔡總統在拜拜時能夠用雙手合十來拜拜是最建議的。
李應元表示，以前行天宮香火盛，如果裝PM2.5檢測器一定會超標，雖然現在不用香拜拜，但用手用心去拜拜行天宮現在香火還是鼎盛。
李應元指出，有的地方可能因為習慣一時不容易改，希望還是能夠拿個香，他建議可改成拿1炷香，「1炷清香也代表無限誠心」。如果一個人從拿3炷香變為1炷香，那就減掉了2/3的香，減掉很多的量。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。