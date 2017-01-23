過年拜拜 李應元籲政治人物帶頭減香

環保署長李應元（右）23日接受廣播節目專訪時呼籲，過年期間拜拜，民眾可由手拿3炷香改為1炷香，減少空氣汙染，也希望政治人物、總統蔡英文及各縣市地方首長也能帶頭減香。中央社記者吳欣紜攝 106年1月23日

環保署長李應元今天呼籲，過年期間拜拜，民眾可由手拿3炷香改為1炷香，減少空氣汙染，希望政治人物、總統蔡英文及各縣市地方首長也能帶頭減香。

台灣秋冬兩季空氣汙染嚴重，李應元今天在廣播節目接受採訪時表示，台灣大節日像是中元節、過年及元宵都會燒很多的香跟金紙，過年期間也有許多政治人物會去拜拜，如果各縣市首長或是蔡總統在拜拜時能夠用雙手合十來拜拜是最建議的。

李應元表示，以前行天宮香火盛，如果裝PM2.5檢測器一定會超標，雖然現在不用香拜拜，但用手用心去拜拜行天宮現在香火還是鼎盛。

李應元指出，有的地方可能因為習慣一時不容易改，希望還是能夠拿個香，他建議可改成拿1炷香，「1炷清香也代表無限誠心」。如果一個人從拿3炷香變為1炷香，那就減掉了2/3的香，減掉很多的量。1060123

(中央社)