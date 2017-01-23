抑制投機 大陸比特幣平台將收手續費

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中國大陸三家比特幣交易平台22日晚間發布公告表示，為了抑制投機，防止價格劇烈波動，將於24日中午12時起對比特幣和萊特幣的交易開始收取交易服務費。

北京商報報導，火幣網、幣行（Okcoin）以及比特幣中國三家比特幣交易平台22日分別在官網發出上述公告，交易服務費按成交金額的0.2%固定費率收取，賣出收取人民幣，買入收取比特幣或萊特幣。在此之前，這三家交易平台都不收取交易手續費。

有報導指出，全球有超過90%的比特幣交易發生在中國大陸。比特幣曾在2015年初跌到匯價200美元左右，今年初則重新站上1000美元，單日交易量大增、短期波動劇烈，引起大陸監管單位注意。

大陸央行上海總部與北京和上海市金融辦11日組成聯合檢查組，進駐上述交易平台，強調比特幣是特定虛擬商品，不能作為貨幣流通使用。

聯合檢查組18日發布檢查結果，認為這三大交易平台都存在超範圍經營問題，涉及違規開展融資融幣業務和違規開展配資業務等。為此，比特幣交易平台依要求進行業務調整。1060123

(中央社)