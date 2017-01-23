南韓：北韓核威脅升高 部署THAAD不能延

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南韓代理總統黃教安（Hwang Kyo-ahn）今天表示，由於北韓核彈威脅日漸升高，美國反飛彈防禦系統的部署不能延後。

路透社報導，南韓和美國表示，部署美國終端高空防衛系統（Terminal High Altitude Area Defence, THAAD）意在防禦北韓核子與彈道飛彈能力。

但因中國大陸表示終端高空防衛系統強有力的雷達可能監視大陸領土，南韓部份在野黨領袖呼籲延後或取消部署。

黃教安告訴記者：「（北韓）一直以來都在擴充核能力，發展製造核武的技術，並且微型化核武。」1060123

(中央社)