陸：招工難就業也難 結構性失業增多

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中國大陸官方今天表示，2017年就業的結構性矛盾更加突出，招工難和就業難情況並存，結構性和摩擦性失業增多，特別是這兩年過剩產能加速出清，職工安置的任務非常繁重。

中新社今天報導，中國人力資源和社會保障部新聞發言人盧愛紅23日在記者會談到2017年就業形勢時作以上表示。

他說，2017年的就業形勢仍然還是很嚴峻。加上國際形勢複雜多變，大陸國內經濟下行壓力持續加大，結構調整深入推進，今年就業工作任務依然繁重艱巨。

大陸2017年大學畢業生將達到795萬人，人數再創新高，是否使就業難度更大？盧愛紅表示，795萬人，差不多占城鎮新成長勞動力的一半還多，就業任務非常繁重。

他說，人社部將採三個方面措施，第一，完善落實大學畢業生就業創業扶持政策，引導鼓勵大學畢業生到基層工作；第二，深入實施大學畢業生就業創業促進計畫；第三，加強有針對性的就業服務。1060123

(中央社)