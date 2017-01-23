遼寧號北返 蔡總統讚各軍種應對得宜
總統蔡英文今天表示，最近一段時間空軍捍衛領空努力，以及對解放軍遼寧號在海峽中線以西的活動，各軍種應對得宜，這些優異表現都讓民眾對國軍更有信心。
蔡總統今天中午主持「國防部106年新春餐會」，由國防部長馮世寬陪同。蔡總統致詞時表示，國防部本部是國軍中樞，過去8個月以來在馮世寬和大家上下一心一起努力之下，國防改革正一步一步前進，大家努力她都看見了，相信台灣人民也都看見國軍的改變。
總統說，最近一段時間空軍捍衛領空努力，以及對遼寧號在海峽中線以西的活動，各軍種應對得宜，這些優異表現都讓民眾對國軍更有信心，國防改革目標只有一個，就是打造堅強戰力，「我們精益求精，不要花俏，不做表面功夫。」
蔡總統說，她說過，國軍榮辱就是她的榮辱，國軍的好表現就是人民對國軍信心的根源，也是國家安全和社會穩定的基礎，大家都表現很好，把中華民國國軍這塊招牌擦得很亮，請繼續維持下去。
總統對在座的國軍表示，農曆年快到了，國軍工作全年無休，在座大部分同仁年假期間還要依梯次返回工作崗位值勤，她要代表國家感謝各位付出，因為各位堅守崗位，民眾才能平安過個好年。
蔡總統說，相信各位家人都諒解弟兄姊妹工作特殊性，希望大家返家時務必利用時間和家人好好相聚，並代她和馮世寬向各位的家人表達問候和感謝，「請告訴他們，總統承諾和大家一起努力，讓國軍所有弟兄姊妹們，每一天都可以抬頭挺胸、充滿驕傲。」
總統說，新的一年國防改革還有很多工作需要大家一起努力，最後她要用元旦邀請國軍楷模領唱國歌時鼓勵大家的一句話來結尾，那就是「2017我們一起」，一起為國軍榮譽努力。1060123
(中央社)
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