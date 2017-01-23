淡季不淡 電子零組件製造業職缺創5年新高
行政院主計總處今天公布國內去年12月失業率為3.79%，較前月下降0.08個百分點，較前年同期也降0.08個百分點。
勞動部勞動力發展署統計，去年12月新登記求才8萬5389人、求職人數5萬4829人，平均每位求職者有1.56個工作機會。由於農曆年後才是主要徵才旺季，年底釋出職缺較為保守。
值得注意的是，製造業「電子零組件製造業」明顯回溫，新登記求才人數共8739人，年成長18.72%，職缺數亦創近5年同月新高，受惠於通訊晶片、電源管理晶片與面板驅動IC需求熱絡、智慧科技應用擴增，帶動生產需求持續成長。
發展署指出，目前友達光電、欣興電子、群創光電、艾克爾國際、力成科技等科技大廠釋出上百個工作機會，其中艾克爾國際所招募的設備輪班工程師薪資上看4萬7000元。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。