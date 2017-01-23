淡季不淡 電子零組件製造業職缺創5年新高

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行政院主計總處今天公布國內去年12月失業率為3.79%，較前月下降0.08個百分點，較前年同期也降0.08個百分點。

勞動部勞動力發展署統計，去年12月新登記求才8萬5389人、求職人數5萬4829人，平均每位求職者有1.56個工作機會。由於農曆年後才是主要徵才旺季，年底釋出職缺較為保守。

值得注意的是，製造業「電子零組件製造業」明顯回溫，新登記求才人數共8739人，年成長18.72%，職缺數亦創近5年同月新高，受惠於通訊晶片、電源管理晶片與面板驅動IC需求熱絡、智慧科技應用擴增，帶動生產需求持續成長。

發展署指出，目前友達光電、欣興電子、群創光電、艾克爾國際、力成科技等科技大廠釋出上百個工作機會，其中艾克爾國際所招募的設備輪班工程師薪資上看4萬7000元。

(中時)