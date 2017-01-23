北大社區行政中心完工 居民抗議「罐頭公園」
三峽北大社區行政大樓落成，市長朱立倫及地方人士今日上午前往剪綵啟用，卻有許多北大社區民眾前往陳情，呼籲市府要給社區「特色公園」，對此朱立倫表示已在市政會議中提出看法「好還要夠好」，將檢討以往的「罐頭公園」，蓋出更多民眾喜愛活動的公園。
位於三峽學成路的北大社區行政大樓今日上午落成，建築納入了北大派出所、公共托育中心、圖書館、活動中心、老人日間照顧中心、戶政工作站及兒五公園，交通相當便利。
工務局表示，三峽北大社區行政大樓外觀採立面先後獲得色塊，延伸出多層次綠意聚落，並設置大面落地窗，提供市民舒適又環保的公共環境空間，並先後獲得2016國家卓越建設獎最佳規畫設計類公共建設類最高榮譽卓越獎、綠建築領域最高榮譽的鑽石級候選證書。
不過，部分北大社區民眾拿著氣球前往現場陳情，，他們認為市府規畫的兒五龍學公園是毫無特色、有可能造成感統失調文明病兒少的「罐頭公園」，並提出「給我鞦韆」、「給我沙坑」等訴求，呼籲市府以台北「榮星公園」、「中研公園」、「碧湖公園」，新竹市「中央公園」，台中「鰲峰山運動公園」打造出在地「特色公園」。
市長朱立倫致詞時表示，對於居民提出的訴求他都聽到了，市府施政也會「好還要更好」，一切都會以民為本，為長輩、民眾及社區孩童服務。
(中時)
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