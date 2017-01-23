婚後第一次過年 林宥嘉年夜飯跟老婆各自吃
歌手林宥嘉跟丁文琪交往2年多，去年11月他向女友求婚成功，今年1月7日辦妥結婚登記手續，正式升格夫妻，但由於雙方工作都忙，因此婚禮儀式要稍等才會舉行，倒是先迎來了婚後第一個農曆年，日前林宥嘉接受專訪，透露了夫妻新年計畫，答案出乎意料之外！
林宥嘉日前接受《騰訊娛樂》專訪，談婚禮進度也談婚後生活，坦言結婚是件麻煩的事情，透露目前正在籌備中，但因為雙方工作都忙，所以共識是希望2017年內完成，至於身分轉換，他則表示還沒什麼感覺，「可能要等到正式穿上禮服，舉行婚宴後，才會更有不一樣的感覺吧！」，還加碼表示不懂最近流行的海島婚，坦承自己有點潔癖，「如果穿著西裝在海邊吹海風，有一點鹹鹹黏黏的感覺！」，暫時不考慮這選項。
而婚後林宥嘉忙著跑通告攢結婚基金，沒什麼時間陪老婆，而被問到農曆新年將到來，他竟然說：「如果有空的話還是希望能大家一起吃個飯，如果除夕只有一個晚上的話，可能跟另一半就是各自回自己的家，因為只有一天嘛，就比較公平」，邏輯有些顛覆傳統，粉絲倒是替他想了好方法，提議「就兩家人一起吃不就好了」。
(中時電子報)
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