MLB》昔緬懷車禍亡友 范圖拉今卻沒躲過車關

2014年世界大賽第六戰，范圖拉戴著寫上車禍亡友名字的帽子出賽。(美聯社資料照)

皇家火球男范圖拉(Yordano Ventura)昨晚車禍辭世，棒壇痛失英才，令人惋惜，誰會想到當初在2014年世界大賽第六戰，曾在球帽寫上「RIP O.T」，緬懷當時車禍辭世好友、前紅雀外野手塔維拉斯(Oscar Tarveras)的他，現在自己竟也躲不過車關。

年僅25歲的范圖拉在多明尼加車禍驟逝，引起各界群起哀悼，皇家於消息傳出後，也在主場考夫曼球場外的屏幕上放上他的照片，球迷紛紛帶著花束、卡片，前往現場致意，除寫上了「R.I.P」的字樣，也有人寫道，他們是和天使達成了交易。

范圖拉被發現時，車上僅有他一人，據當地最新調查，他身上並無測到酒精反應，可能因當時山區濃霧瀰漫、視線不良，他才會偏離道路發生事故，加上疑似未繫安全帶，釀成死亡悲劇；同天在離范圖拉出事地40英里(約64公里)處，出車禍身亡的前響尾蛇馬泰(Andy Marte)，可能也是因類似狀況喪命。

逝世的范圖拉，也是大聯盟近十年第8位在現役時去世的球員，前幾位除了塔維拉斯及費南德茲，還有前勇士韓生(Tommy Hanson)、前水手哈爾曼(Greg Halman)、前天使亞登哈特(Nick Adenhart)、前運動家J.甘迺迪(Joe Kennedy)、前紅雀韓科克(Josh Hancock)，其中因船難或車禍身亡的，就占了五人。

(中時電子報)