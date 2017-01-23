參選藍黨魁 詹啟賢：去年12月底才動念

已請辭的國民黨首席副主席詹啟賢今天宣布參選國民黨主席。他說，原希望做出成績幫黨主席洪秀柱一帆風順，但情勢變化快，他須用更大的格局思考，真正起心動念是在去年12月底。

對於外界解讀詹啟賢是本土派，參選會瓜分前副總統吳敦義的票源，也有人說可能幫助洪秀柱當選。詹啟賢說，這種說法太狹隘，「當初辭去副主席，有人說我幫吳敦義；現在宣布參選，又說我幫洪秀柱」，這些話聽聽就好，「參選有我的自主性，有我的目的、我的目標」，他也有信心能達成連署門檻。

詹啟賢上午在台大校友會館舉行參選記者會，前副總統蕭萬長、前工研院董事長蔡清彥、前國安會秘書長丁渝洲、前新聞局長邵玉銘、台北榮民總醫院前院長彭芳谷、陽明大學前校長張心湜、台北市前副市長邱文祥、前航空公會理事長立榮航空理事長蘇宏義、前立委朱俊曉等人出席。

談到何時決定參選，詹啟賢說，假如他很早就計畫，不會到今天捉襟見肘，團隊才逐漸一個一個到位，真正動心起念，是在12月底他到國外的時候，才轉變想法。

詹啟賢說，去年受邀擔任副主席，當時只有一個想法，幫忙黨主席洪秀柱在艱困時穩定下來，存續下來，「希望也做出一些成績，繼續幫忙她在今年黨主席(選舉)能一帆風順」，帶領國民黨往前走，沒有其他想法。

詹啟賢說，當初決定接下副主席職務時，很多朋友跟他講，幹嘛現在去接，不等黨越來越困難，撐不下去再去不是更容易？詹啟賢當時說，「假如現在不進去幫忙，整個黨到那個時候，已經無可救藥」，這不是個人的問題。

詹啟賢說，近一年擔任副主席，各方都在問會不會參與今年的黨主席選舉，他都說「我是副主席，一切黨主席優先」，沒有任何動作，也不去跑基層，但是，整個主客觀情勢不如他先前想像，變得很快，各方人士競逐，「我必須跳開那個思維，用更大的格局思考這件事」，所以現在做這樣的決定。

詹啟賢的參選聲明，從世界局勢、兩岸關係來審視自己的國、自己的黨，他認為台灣要終結仇恨，找回最美的風景，唯有靠政權再輪替，在野政黨唯國民黨有治國經驗與執政能力，因此改變現狀必須從國民黨做起。

詹啟賢指出，國民黨必須團結、包容和多元，找回國民黨的理想，不怕沒有黨產，國民黨最大資產是創建中華民國，維護民主自由；他沒有所謂基本盤，沒有招募新黨員，起步又晚，但跑對方向才是關鍵。1060123

(中央社)