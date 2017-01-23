執行復仇者飛彈例行檢查 中士墜地身亡

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陸軍第六軍團21砲指部一名中士日前執行復仇者飛彈例行性檢查離開飛彈塔下車時墜地，送醫後因傷勢過重，仍不幸過世。六軍團表示將全力協助家屬處理後續撫卹及喪葬事宜。

陸軍第六軍團指揮部今天表示，21砲指部陳姓中士18日執行復仇者飛彈車每日例行性檢查，離開飛彈塔下車時不慎墜地，單位立即將陳士送往淡水馬偕醫院急救，但因傷勢過重，昨晚不幸離世。

第六軍團指出，肇案後即指派高階幹部前往妥處及聯繫家屬，陸軍司令王信龍上將亦前往醫院慰問，協請醫院全力救治，並由三軍總醫院神經內科主任會診，全力給予最佳醫療照護。

第六軍團表示對陳姓中士過世甚表哀慟，將協助家屬處理後續撫卹及喪葬事宜；另援引為案例，要求所屬單位強化安全防險作為，以防類案再生。1060123

(中央社)