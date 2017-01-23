三興國小學童寒風中護天橋 籲北市勿拆
台北市三興國小前的基隆路，因位處交通要道，無論尖峰、離峰時段均有大量車潮經過，但卻傳學童上下學的天橋可能拆除，今天上午上百名小朋友在橋上舉牌抗議，呼籲保留勿拆。
根據台北市工務局資料，三興國小前的天橋興建於民國73年，迄今已有33年歷史，由於橋下的基隆路往北可到內湖、往南可行經快速道路直達新店，無論尖峰、離峰時間總有大量車潮經過，加上綠燈秒數短，校方為了安全起見，均要求學童透過天橋上下學。
不過，現在卻傳出台北市政府接獲民眾陳情，必須在新的年度進行評估，若評估不過可能面臨拆除命運。
雖然已經是寒假時間，但台北市議員許淑華今天上午與超過100名三興國小學童在天橋上高舉「維護孩童」、「保留天橋」、「不要拆除」的看牌，並在額頭貼上「我要天橋」貼紙，在攝氏10度的寒流，對著橋下來往的車潮高呼「還我天橋」口號，藉此表達不滿。
「過馬路好恐怖！」，池姓小朋友說，天橋下的綠燈秒數很短，每次媽媽都帶著她小跑步才能快速通過，所以後來學校都要他們走天橋才安全，希望天橋不要拆掉，這樣他們才不會被車撞。
許淑華指出，三興國小位於基隆路2段、光復南路三叉路口，之前曾將原本60秒的尖峰綠燈秒數拉長至80秒，卻造成尖峰時間車輛回堵，加上地下涵管、管線複雜，更不可能施作地下道，站在城市美學的立場當然不希望有天橋，但為了學童上下學的安全，這座天橋必須存在。
新建工程處副總工程師吳再欽回應，民國103年辦理會勘後決定保留，所以編列104年度預算維護。去年10月間，又接獲民眾陳情，因此依照程序辦理會勘，將請工務單位整理評估方案，再討論是否拆除。他也強調，「若收到陳情不做評估，就是他瀆職」。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。