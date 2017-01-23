三興國小學童寒風中護天橋 籲北市勿拆

台北市三興國小前的基隆路，因位處交通要道，無論尖峰、離峰時段均有大量車潮經過，但卻傳學童上下學的天橋可能拆除，今天上午上百名小朋友在橋上舉牌抗議，呼籲保留勿拆。

根據台北市工務局資料，三興國小前的天橋興建於民國73年，迄今已有33年歷史，由於橋下的基隆路往北可到內湖、往南可行經快速道路直達新店，無論尖峰、離峰時間總有大量車潮經過，加上綠燈秒數短，校方為了安全起見，均要求學童透過天橋上下學。

不過，現在卻傳出台北市政府接獲民眾陳情，必須在新的年度進行評估，若評估不過可能面臨拆除命運。

雖然已經是寒假時間，但台北市議員許淑華今天上午與超過100名三興國小學童在天橋上高舉「維護孩童」、「保留天橋」、「不要拆除」的看牌，並在額頭貼上「我要天橋」貼紙，在攝氏10度的寒流，對著橋下來往的車潮高呼「還我天橋」口號，藉此表達不滿。

「過馬路好恐怖！」，池姓小朋友說，天橋下的綠燈秒數很短，每次媽媽都帶著她小跑步才能快速通過，所以後來學校都要他們走天橋才安全，希望天橋不要拆掉，這樣他們才不會被車撞。

許淑華指出，三興國小位於基隆路2段、光復南路三叉路口，之前曾將原本60秒的尖峰綠燈秒數拉長至80秒，卻造成尖峰時間車輛回堵，加上地下涵管、管線複雜，更不可能施作地下道，站在城市美學的立場當然不希望有天橋，但為了學童上下學的安全，這座天橋必須存在。

新建工程處副總工程師吳再欽回應，民國103年辦理會勘後決定保留，所以編列104年度預算維護。去年10月間，又接獲民眾陳情，因此依照程序辦理會勘，將請工務單位整理評估方案，再討論是否拆除。他也強調，「若收到陳情不做評估，就是他瀆職」。1060123

(中央社)