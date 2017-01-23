涂醒哲、徐文志嘉義街頭PK 動向受矚目

嘉義市長涂醒哲掛大廣告主打長照2.0。（廖素慧攝）

嘉義市小英之友會理事長徐文志用廣告拜年。（廖素慧翻攝）

行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志，各自在街頭高掛大幅廣告，向民眾拜年，2人的互動、政治動向備受地方矚目，徐文志對是否參選，表示「依然初心，單純向大家拜年」，但網友紛紛揣測此舉有弦外之音。

2018嘉義市長選舉還有2年，徐文志是嘉義市小英之友會理事長，近日在嘉義市街頭掛起大幅拜年廣告，相當醒目，此舉之用意更惹人側目，地方早盛傳他有意仕途。同時，涂醒哲主打長照2.0的大型拜年廣告也陸續出現在街上。

徐文志今天受訪表示，非關選舉，單純是以小英之友會理事長身分向民眾拜年，且廣告是小英之友會的成員自動自發懸掛，事先他不知情，目前他只想運用自己在產官學的資源，建構中央與地方的平台，為地方做事。

徐文志也在臉書PO文「風尚未起，卻吹皺一池春水！小弟依然初心，佇立街頭，只為省卻一一問侯！向大家恭賀新禧，討個喜氣。」網友按讚，也多揣測其此舉似另有隱情深意。

(中時)