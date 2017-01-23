涂醒哲、徐文志嘉義街頭PK 動向受矚目
嘉義市長涂醒哲、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長徐文志，各自在街頭高掛大幅廣告，向民眾拜年，2人的互動、政治動向備受地方矚目，徐文志對是否參選，表示「依然初心，單純向大家拜年」，但網友紛紛揣測此舉有弦外之音。
2018嘉義市長選舉還有2年，徐文志是嘉義市小英之友會理事長，近日在嘉義市街頭掛起大幅拜年廣告，相當醒目，此舉之用意更惹人側目，地方早盛傳他有意仕途。同時，涂醒哲主打長照2.0的大型拜年廣告也陸續出現在街上。
徐文志今天受訪表示，非關選舉，單純是以小英之友會理事長身分向民眾拜年，且廣告是小英之友會的成員自動自發懸掛，事先他不知情，目前他只想運用自己在產官學的資源，建構中央與地方的平台，為地方做事。
徐文志也在臉書PO文「風尚未起，卻吹皺一池春水！小弟依然初心，佇立街頭，只為省卻一一問侯！向大家恭賀新禧，討個喜氣。」網友按讚，也多揣測其此舉似另有隱情深意。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。