因應遼寧號繞台 蔡英文肯定國軍表現

蔡英文總統23日中午主持國防部「新春餐會」。(國防部提供)

蔡英文總統（右）23日首次主持國防部的「新春餐會」，除向在場官兵敬酒，並抽出電視及現金等獎品後，但沒有與官兵同桌共餐就離去了。（季志翔攝）

蔡英文總統今天中午主持國防部「新春餐會」，她在致詞表示，最近一段時間，空軍捍衛領空的努力，以及對於遼寧號在海峽中線以西的活動，各軍種都應對得宜。這些優異的表現，都讓民眾對國軍更有信心。

蔡總統致詞後，向在場官兵敬酒及抽獎後離去，沒有與官兵共餐。

以下是蔡英文致詞全文：

國防部馮部長、邱總長、李副部長、鄭副部長、各位官兵弟兄姊妹們，大家好。

很高興能夠在春節前夕，跟大家相聚。我首先要跟大家說一聲感謝，大家辛苦了。

國防部本部，是國軍的中樞，過去八個月以來，在馮部長跟大家上下一心，一起努力之下，國防改革正一步一步的前進。大家的努力，我都看見了，我也相信所有的台灣人民，都看見了國軍的改變。

尤其是最近一段時間，空軍捍衛領空的努力，以及對於遼寧號在海峽中線以西的活動，各軍種都應對得宜。這些優異的表現，都讓民眾對國軍更有信心。

國防改革的目標只有一個，就是打造堅強的戰力。我們精益求精，不耍花俏，也不做表面工夫。我說過，國軍的榮辱，就是我的榮辱。

我們的好表現，就是人民對我們信心的根源，也是國家安全跟社會穩定的基礎。大家都表現得很好，把「中華民國國軍」這塊招牌，擦得很亮，請繼續維持下去。

農曆年快要到了，不過國軍的工作，是全年無休的，在座大部分的同仁，在年假期間，還要依梯次返回工作崗位執勤。我要代表國家，感謝各位的付出，因為有各位堅守崗位，民眾才能過個平安的好年。

我也相信，各位的家人，都能夠諒解我們弟兄姊妹們工作的特殊性。因此，我希望當各位返家時，務必利用時間，跟家人好好相聚，並代我跟部長，向各位的家人表達問候和感謝。請告訴他們，總統承諾會跟大家一起努力，讓國軍所有弟兄姊妹們，每一天都可以抬頭挺胸，充滿驕傲。

最後，祝福大家新春愉快，萬事如意。衷心期待來年風調雨順，國泰民安。新的一年，國防改革還有很多工作，需要大家一起努力。

最後，我要用元旦邀請國軍楷模來領唱國歌時，鼓勵大家的一句話來結尾，「2017，我們一起」。一起為國軍榮譽來努力，謝謝大家。

(中時)