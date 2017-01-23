慈濟歲末祝福 加拿大官員肯定慈濟貢獻
慈濟基金會今天表示，在加拿大舉行的歲末祝福，加拿大國防部長也到場參與，肯定慈濟人「以一顆慈悲清淨的心，照顧所有人類」。
慈濟基金會在台灣及全球舉行歲末祝福，感恩各界一年來的協助，並邀約各界同為天下祝福，台灣場次都已順利完成，海外場陸續進行中，在加拿大溫哥華舉行的慈濟歲末祝福，有400多名來賓及327位志工參與，加拿大國防部長薩簡 (Harjit Sajjan)也全程參與。
加拿大慈濟歲末祝福，首先播放2016年慈濟大藏經、並由68名慈濟人以手語演繹「圓夢」，呈現鑑真大和尚東渡傳法的堅毅，象徵慈濟志工於加拿大默默深耕、付出傳法，其柔中帶剛毅的呈現，也撼動了加拿大國防部長。
慈濟基金會表示，曾前往阿富汗等地執行「維和」任務、見證人世間衝突與不幸的加拿大國防部長薩簡表示，以一顆慈悲清淨的心，照顧所有人類，這是他從慈濟人身上得到的訊息，這也應該是整個社會都必須具有的。
薩簡也指出，他曾去過很多衝突區域，也看到世界各地的緊張情勢，而慈濟總是在這些地方給予需要的人們立即的幫助，這一份溫暖，不管國界、國家、社區、宗教，只因為他們都是「人」，他謹代表加拿大總理，感謝慈濟所做的一切，感謝慈濟為致力於世界和平做了一個最好的典範。
駐溫哥華台北經濟文化辦事處長李志強也表示，身為一個駐外人員，對此深有感觸，駐派海外也會遇到很多困難，最重要是學習慈濟這種精神，把心靜下來，然後才能靜心思考怎麼去拓展台灣的外交。1060123
(中央社)
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