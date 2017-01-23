生活英語 出國只會egg恐吃不到蛋

曾在國外留學的國小英語教師黃慧麗，發現英文最難的是美食，如果只會「egg（蛋）」這個單字，在國外可能連蛋都吃不到，讓她領悟到生活英語的重要。

教育部國民及學前教育署今天舉行「國民教育階段學生學習精進計畫期中成果交流會」，邀請參與計畫的執行團隊與現場教育夥伴分享、交流。

由東華大學英美系副教授嚴愛群主持的「大專英樂營－群英行腳在玉田 」計畫，邀關懷偏鄉弱勢的英語文教師，培育英語科系大專志工，安排至屏東縣里港鄉玉田國小帶領暑期英語營活動，並將餛飩、豬腳等里港在地美食融入英語課程，介紹不同商店和食物的英文名稱，並規劃餛飩、豬腳等美食製作體驗，讓學生親身經歷家鄉味。

嚴愛群指出，從偏鄉教育現況來看，還有很多國小孩子唸到六年級，連A到Z都還不會，而大專「英」樂夏令營，讓一群喜歡英文的人，利用暑假去教偏鄉孩子，選出志工後開始培訓，由國小教師帶志工一起設計課程，讓內容適合偏鄉需求。

屏東縣玉田國小英語教師黃慧麗表示，自己在英國唸書，學術英文都很拿手，但有一次和同學到名廚傑米奧利佛的餐廳用餐，卻發現托福成績很好的自己，卻有好幾道菜看不懂，讓她發現英文最難的其實是在美食部分。

她舉和波蘭老公的對話為例，有一次老公問她要吃什麼，她回答想吃「egg（蛋）」，但老公告訴她，菜單第一頁都是蛋，例如「Omelet（歐姆蛋）」、「Benedict（班尼迪克蛋）」，卻沒有她說的「egg」，她才發現如果只會課堂教的這些單字，在國外可能連蛋都吃不到。

這些生活實例讓黃慧麗有所啟發，但平常上課沒時間，因此這次透過暑期營隊來教孩子生活英語；在指導中教大學生志工時，她曾退好幾次教案，還問學生「在大學學什麼，為什麼和現場小學教學落差這麼大」，還好中教大學生都很積極，經過數次修改，終於完成她想要的版本。

黃慧麗笑說，小朋友都很喜歡大學生志工， 讓她很有競爭壓力，小朋友還會問起以後暑假是否還會辦營隊，當聽到可能沒有時，小朋友就很失望，小小跟她抱怨，「為什麼都只有你的英語課」。

「小學是醞釀階段」，黃慧麗指出，小朋友要有很強的動機和信心， 才可以應付以後英語變困難的情況，雖然小朋友不一定有機會去國外工作，但很有機會去旅遊，因此可以從食衣住行開始熟悉，且相較於手機、電腦、平板，她認為「透過人的接觸，會比3C產品更有溫度」。1060123

(中央社)