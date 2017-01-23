春節返鄉人潮現 24日起漸入疏運高峰
農曆春節連假台澎交通疏運，將進入高峰，空中交通陸續現返鄉人潮，澎湖車船處南海之星延航高雄，因海象不佳取消，明天併由南海之星2號來延航。
春節的管制機位自25日至2月2日止，但仍有不少人買不到機位，所以，明天起，各航線往馬公的航班，都提早宣告客滿。馬公部分旅行社接獲一些有意趁年前來澎湖旅遊的遊客，可惜都因無剩餘的機位而作罷。
航行高馬航線的「臺華輪」，26日起29日止一連3天加班疏運，每天上午自高雄往馬公，下午再由馬公開往高雄，至於，澎湖車船處所屬南海之星，原訂今天延航至高雄，因受海象不佳，海面風浪過大而取消，24日合併由南海之星2號行駛延航至高雄，25日再由高雄開往七美、望安和馬公。
今年的春節疏運計畫，受到復興航空停航解散影響，民航局協調華信、立榮及遠東航空公司加開班機及放大機型增加運能，包括2次加班機訂位共提供11萬2000多個機位，縣府在月初受理登記後，又主動再協調各航空公司增開18航班包機來疏運。
澎湖縣政府為協助旅外鄉親能順利返鄉過年和年假結束赴台工作，26日至27日和29日於台北、高雄航空站和31日至2月2日於馬公航空站設置聯合候補櫃檯和服務處，將視候補機位需求，協調再加開包機或軍機，期讓每位鄉親都能有一趟順利旅程。1060123
(中央社)
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