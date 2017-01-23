黨魁選舉 吳敦義：公平公正增進團結
前副總統吳敦義今天表示，希望在公平公正選舉中，產生未來的中國國民黨主席，增進黨團結，未來重登執政之路。
國民黨台中市議會黨團上午舉行黨團幹部交接茶會，媒體問到場祝賀的吳敦義，已請辭的國民黨首席副主席詹啟賢宣布參選國民黨主席，現已有5人宣布參選，這代表團結嗎？
吳敦義表示，不能強制、排斥，難道只能張三選，李四不能選嗎？只要是公平機制、大公無私、不偏不倚，選舉只會增進團結，「我對國民黨充滿信心」。
他說，對每位願意為黨付出，讓黨在野能發揮監督、制衡力量，將來邁向實踐理想，能重新執政，為全國民眾服務，這是大家共同目標，都表示歡迎祝福。
吳敦義表示，不能評論任何參選人，只是希望在公平、公正選舉中產生未來的國民黨主席，增進黨團結與未來重登執政之路。1060123
(中央社)
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