張柏芝病倒 經紀人曬藥卻引質疑
港星張柏芝結束與謝霆鋒5年婚姻後，一肩扛起照顧兩個兒子Lucas、Quintus的責任，成為單親媽的張柏芝復出螢光幕後，常在電視節目看到她的身影，同時張柏芝也回歸影壇，與南韓團體BIGBANG的成員T.O.P（崔勝賢）合作國際動作片《失控‧幽靈飛車》，但近日卻傳出張柏芝病倒了！
張柏芝復出後工作滿檔，不過張柏芝經紀人昨（22日）卻曬出藥照，透露張柏芝病倒「發冷、發熱又肚痾，昨晚到現在都需要食藥，還在錄影中，努力加油！快好起來」，張柏芝抱病錄影，敬業態度讓粉絲心疼不已。
經紀人透露張柏芝健康亮紅燈，粉絲也紛紛留言希望她趕快好起來，不過也有網友針對藥照，留言問：「為什麼藥要放在地上拍照？」引發熱議。
(中時電子報)
關鍵字：張柏芝
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