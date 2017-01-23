金雞年春節連續假期結婚 高市府籲提早預約

金雞年結婚「起家」好幸福，高雄市政府提醒想在春節連續假期1月27日至2月1日這幾天結婚的新人，要記得提早在1月24日至26日這3天向戶政事務所申請辦理結婚登記，並「指定」結婚生效日期;如預定採預約方式在春節期間辦理結婚登記，最慢需在106年1月26日下午17時30分前向戶政事務所完成預約程序，戶政事務所於預約當日將派員受理。

民政局長張乃千表示，由於結婚登記已可至全國任一戶政事務所申辦，新人們可以就近選擇戶政事務所以最便利的方式完成結婚登記，高雄市政府民政局預祝新人雞年吉年大好年，歡喜福運年連年！如需高雄市各戶政事務所聯絡方式，歡迎至民政局網站或各戶政事務所網站查詢。

(中時)