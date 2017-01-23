為陪女友過生日 男單騎北京到四川

去年8月，湖北郭姓男子在網上認識了四川內江蔣姓女孩，此後兩人便發展一場遠距戀愛。

《成都商報》報導，為陪女友過生日，本月7日，他騎著單車從工作地北京出發。騎行15天2000餘公里後，終於在21日到達內江。22日，他如願在內江陪女友度過了21歲生日。

(旺報)