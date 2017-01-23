網路假新聞 印尼前總統批政府無力管理

印尼前總統尤多約諾在個人推特帳號上批評社群網站虛假新聞充斥，並把矛頭指向現任總統佐科威無力管理此問題。佐科威未回應批評，表示政府會持續對抗假新聞。

尤多約諾日前在個人推特（Twitter）帳號上，嚴厲批印尼猖獗的社群網站虛假新聞和造謠言論的問題。他的批評也指向現任總統佐科威無力管理社群網站的虛假新聞，從而使印尼社會和政治局勢不安。

對於尤多約諾的批評，佐科威未多作回應，他表示，現在是民眾涵養新文化的時刻了，民眾在社群媒體上發言必須文雅、禮貌，不應挑撥離間、污衊、散布謠言或是傳遞愚弄民眾的訊息。

佐科威說，在這開放的時代，發生上述問題仍屬正常，但印尼和其他國家一樣，都必須面對這個問題，印尼政府將採取嚴厲手段，打擊社群網站的假新聞。

值得注意的是，尤多約諾的批評言論一出，引來各界不同反應。

印尼執政黨民主奮鬥黨國會議員何震康表示，尤多約諾身為前國家元首，應該更寬宏大量看待國家面臨的問題，提供政府具體的建議並幫助政府解決國家面臨的經濟和社會問題的具體方案，而不是僅會在社交網站提出抱怨，批評政府。

印尼國家民主黨中央理事會主席伊曼（Irma Suryani Chaniago）表示，尤多約諾身為前總統，他能做的事不只有抱怨，而是應該要幫助政府。他的態度和佐科威相比之下截然不同，佐科威雖然遭人誣蔑，但不曾對誣蔑他的人動怒。

印尼社群網站上近來出現的假新聞包括1000萬名中國非法勞工湧入印尼搶奪工作機會、中國正對印尼發動辣椒生物戰等。印尼政府日前宣布成立防堵假新聞的專門機構，遏止社群媒體流傳的各種假消息。1060123

(中央社)