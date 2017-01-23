為賺60元禮盒差價 8旬嫗排隊購買暈倒
嘉義市81歲李姓老太太為了賺取新台幣60元的蛋捲禮盒差價，今天上午排隊預備購買時暈倒，由於婦人血壓偏低，由救護人員送醫救治。
嘉義市某知名蛋捲餅店，每人限購2包，因此衍生「蛋捲黃牛」，許多上了年紀的老人一大早就到店外排隊購買，再以每包高於市價出售，以賺取每包60元的差價。
但是，不少「蛋捲黃牛」索性漏夜將椅子放在店前「卡位」，形成一條長長的「椅龍」，甚至占據附近店家、廟埕道路，已防礙到交通，飽受當地住戶詬病。
有住戶痛批「錢是店家在賺，苦果卻由社區承擔」， 因為店家每天上午8時開賣，但清晨5、6時就有「蛋捲黃牛」排隊，高談闊論，影響住戶安寧，甚至造成環境髒亂。
不過，也有住戶認為「蛋捲黃牛」多數是上了年紀的老人，居民也不忍心苛責，尤其老人家在冬天清晨排隊，要忍受清晨的低溫、寒風，「人家賺的也是艱苦錢！」
今天清晨就有一名81歲的李姓婦人，還未吃早餐就到店外排隊，到了上午8時30分左右，突然暈倒，由其他「排工」打119電話報警。
嘉義市消防局據報後，趕赴報案地點，對於民眾大排長龍景象也嚇了一跳，最後長長的人龍讓出一條救護通道，才順利將老婦人送醫救治。
救護人員表示，老婦人在救護人員抵達時已甦醒，但血壓僅91/47，明顯偏低，因此將她送醫治療，並叮囑近日氣溫變化大，應注意保暖，養成定時量血壓的習慣，以免發生不測。1060123
(中央社)
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