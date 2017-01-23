郭泰源盼WBC進八強 期待陽建福

世界棒球經典賽中華隊總教練郭泰源今天接受媒體專訪，期待球隊可以在南韓的預賽勝出，打進日本的八強複賽；投手方面，他點名陽建福值得期待。

中華民國棒球協會下午召開選訓會議，討論經典賽28人名單，郭泰源在中午接受Eleven Sports的直播專訪，與球評曾文誠對談。

對於這次經典賽徵召不順，郭泰源表示，心情難免會有衝擊，原本就知道幾名選手參賽機會不高，「我還是抱持著一點希望，不是委屈，我滿尊重選手的」。

郭泰源表示，到比賽前，50人大名單都還可以替換，持續爭取。目前規劃投手13人、捕手2人，其中6名是先發型的投手。

郭泰源坦言，這支中華隊打擊優於投手，但是球是圓的，到時候有「黑馬」也不一定。投手陽建福值得期待，持續訓練，狀況可達顛峰時期的8成到9成；業餘投手王政浩也是可用之兵。

投手之外，郭泰源期待「大師兄」林智勝擔任隊長，成為球隊上的老大哥，是年輕球員的榜樣也是教練團溝通的橋樑。

對於部分批評聲音，郭泰源也向球迷喊話，「現在媒體很發達，你要看到黑的，它就不會是白的，如果你是喜歡棒球的球迷，台灣棒球怎麼罵也不會罵得好起來，多一點鼓勵才是最重要的」。

郭泰源說，相信這次參加中華隊的選手，一定會盡力完成比賽，「能穿上國家隊球衣，是一個值得驕傲的工作，希望選手有這樣的心態」。

中華隊預賽在南韓首爾，3月7日對以色列、8日對荷蘭、9日對南韓，4隊中取前2名晉級日本東京巨蛋的八強複賽。1060123

(中央社)