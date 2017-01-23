賭性堅強 警破職業賭場赫見癌症病友
台中烏日分局23日清晨出擊在龍井區都會南街的鐵皮屋，破獲大型職業賭場案，現場逮獲24名賭客(含4名外籍越南女子)，查扣點鈔機、骰子、麻將、無線電等賭具及賭資新台幣35萬2千7百元，賭場劉姓主持人口腔癌剛出院沒多久，卻因愛賭被逮進了警察局，「賭」真是害人不淺。
烏日分局警方日前接獲線報，掌握在台中市龍井區都會南街一處鐵皮屋有民眾聚賭，經派員前往查緝，發現該賭場是一流動性職業賭場，主嫌劉男（53年次)涉嫌聘雇林姓（78年次）、韋姓（85年次）2名年輕人在戶外把風，遇警方查緝則以無線電通風報信。
警方表示，該賭場以廢棄鐵皮屋作為掩護，平時於台中海線地區不斷變更聚賭場所，以躲避警方查緝，22日適逢寒流來襲，原以為警方不會發覺，沒想到警方於23日凌晨4點前往查緝。
烏日警方到場後一推開門，小小一間鐵皮屋裡竟擠下廿幾名成年人圍著小圓桌徹夜未眠，其中還有4名連國語都還聽不太懂也不太會說的越南籍女子，也參與聚賭，只能說好賭之人賭性堅強不分國界，連現場劉姓主持人也是因口腔癌手術剛出院，說話都還不是很清楚，就急著要大賭一場，真是賭性堅強。
警方在現場並查獲點鈔機、骰子、麻將、無線電等賭具及新台幣35萬2千7百元的賭金，帶回莊家及賭客共24名，全案依賭博罪移送台中地檢署偵辦。
年關將近，民眾新年團聚難免會小賭試試自己的手氣，警方呼籲，賭博影響自己家庭及社會治安，取締職業賭場沒有過年假期，警方將持續掃蕩犯罪，也呼籲民眾如有發現賭場侵入生活環境，請逕向警政單位檢舉杜絕賭博歪風，共同淨化社會治安。
(中時)
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