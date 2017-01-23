陸「全面兩孩」實施一年 七成不願再生
大陸的「全面兩孩」（生第二個小孩）政策實施一年，成效不彰，總共只多生了131萬人。
大陸國家衛生及計畫生育委員會22日召開新聞發布會表示，2016年出生人口達到2000年來最高水準，兩孩比重占全年出生人口45%，符合全面兩孩政策人群中，35歲以上占了2/3。
調查顯示，育兒成本占到全國家庭平均收入近50%，因經濟負擔、太費精力和無人看護，不願生育第二個胎的家庭分別占74.5%、61.1%、60.5%，顯示該政策還需要完善的配套政策措施。
(旺報)
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