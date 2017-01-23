立委賴瑞隆爭取校舍改建補強經費 為孩童安全把關
去年206高雄美濃地震，全國有481所學校受災，其中高雄市受災校數95校，全國第2，凸顯校舍老舊失修及耐震設備不足等問題。立委賴瑞隆相當重視老舊校舍安全及環境衛生問題，於去年3月總質詢時要求院長，針對災後損害嚴重的校舍，輔以中央災害準備金或二級準備金支應，以減輕地方政府負擔。再加上去年夏季強颱莫蘭蒂重創南台灣，高雄的災損校數高達300校，賴瑞隆也要求教育部應盤點受損嚴重校舍，加速後續履勘及經費核撥事宜。
賴瑞隆也向教育部爭取補助地方校舍改建補強工程，並於會期空檔多次至各級學校查看施工工程進度或亟待整建設備損壞情形。他表示，教育部已於今年1月核定補助高雄市政府教育局辦理「公立國中小校舍耐震能力及設施設備改善計畫(106-108年度)」老舊校舍拆除重建工程6億367萬4100元、補強工程經費12億8034萬3601元兩案。其中，賴瑞隆爭取核准校舍，包含瑞豐國中校舍改建工程、小港國小、明義國中、瑞祥國小、太平國小、青山國小、鳳林國小以及坪頂國小等校舍補強工程經費。
賴瑞隆說，近年來，台灣地震天災頻繁，教育部應更加重視老舊校舍所衍生安全問題，進行校舍健檢、耐震評估及擬定重建補強校舍計畫，並匡列足夠預算加以執行。未來也會持續向教育部爭取更多補助項目，逐年改善校園校舍環境及各項工程更新及綠美化，讓孩童有更棒的學習生活空間。
(中時)
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