高鐵228連假加班車 周六開放訂票
今年和平紀念日有4天連假，台灣高鐵表示，為服務旅客出遊及返鄉需求，將於2月24日（五）至3月1日（三）規劃「和平紀念日疏運」，期間加開142班次列車，總計6天提供943班次列車的旅運服務，本週六（28日）凌晨零時起開放訂票。
高鐵公司表示，和平紀念日疏運期間將維持提供「大學生優惠」及「早鳥優惠」，總計達450班次列車適用「早鳥優惠」，約佔總班次數48%。旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠。
此外，疏運期間仍適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案。但「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。
本次228連假車次將於28日開放購票，民眾可透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購和平紀念日疏運期間所需的車票。
高鐵指出，依據和平紀念日假期旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂，同時建議往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用高鐵南港站上下車，節省時間更便利。
另為配合和平紀念日連續假期，2月18日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務旅客通勤需求，特別於當（18）日增開5班次列車（北上4班、南下1班），同樣於1月28日零時開放預售。增開班次均適用「早鳥優惠」及「標準車廂卡友優惠」，歡迎旅客多加利用。
(工商)
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