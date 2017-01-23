川普上任爆抗議 民眾嘆：美國更分裂了

美國白宮附近的幾個街區，寫著「愛戰勝仇恨」與「築橋而非築牆」的標語牌散落在人行道上，這就是「婦女華府大遊行」抗議新總統川普政策後所留下的景象。

對昨天首次參加示威的福斯特（Mary Forster）來說，這個週末只讓她更擔心，經過激烈選戰，國家正在邁向進一步分裂。

42歲的環保法規專家福斯特來自紐約綺色佳（Ithaca），她說：「以前有更多讓我們團結的事，如今我覺得，我們好像比以前更加分裂。」

但也有人不這麼想，有川普支持者質疑，為何要在他上任後的第一個全天，舉行規模那麼盛大的抗議活動，他根本沒有多少時間將政策理念付諸行動。

來自阿拉巴馬州的54歲教師摩根（Kimberley Morgan）說：「他們連一點時間也不給他，就武斷地假定他的表現會很差勁。」

不過，廣大美國民眾普遍認同福斯特的看法。皮尤研究中心（Pew Research Center）19日公布的民調顯示，86%美國人相信，國家在政治議題上比以往更加分歧，大幅高出前總統歐巴馬8年前就職之前的統計，當時有46%人這麼認為。

民主黨員與共和黨員也抱持一致看法，但這與2009年的情況明顯不同，當年有過半共和黨員與大約4成民主黨員認為，國家越來越分歧。

川普去年11月8日的勝選，撼動2大政黨，也讓他以直率、往往冒犯他人的言論在國際政壇贏得一席之地。對許多觀察人士來說，川普可能讓國家更加分裂。

共和黨以「一黨獨大」執政，意味者黨派分歧將逐漸加深，至少得再等2年，等到下次國會選舉才可能重新洗牌。

布朗大學（Brown University）政治學教授希勒（Wendy Schiller）說：「無庸置疑地，川普已經讓美國早已存在的分裂問題更加惡化，在國安、民權與氣候變遷等重大議題都是如此。」

「讓國家分裂是贏得選舉的1種手段，但成功的政府不能靠它來治國。」（譯者：中央社周莉芳）1060123

(中央社)