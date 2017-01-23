傳陸祕密建造領導人專機空軍一號

我要評比

中國大陸方面正在祕密建造國家領導人的專機「空軍一號」，且可能於年內使用；有專家認為，大陸方面確有此需要。

根據中國人權民運信息中心提供的訊息，大陸「空軍一號」使用的是最新型波音747-8，這架飛機於2014年12月由中國國際航空公司進口後，於2015年5月送去德國改裝。

中心方面指出，國航曾於2015年6月發布通知表示，「中國國際航空一架波音B747-8由於客運更新停場暫停運營，註冊號B-2479」。

中心方面表示，B-2479於2016年下半年已改裝完成返回大陸，後在大陸進行改裝。

據指出，當前大陸國家主席習近平外訪時乘坐的專機不能指揮解放軍應變突發事件，機內通訊可被破解，也沒有雷達監視週圍空域，以及無反制飛彈裝置等。

中心方面表示，習近平乘搭的專機型號是波音747-400，編號為B-2472，是國航的民航機，已飛行16年，飛機問題很多。

另據大陸網上資料，國航曾於2014年底在美國西雅圖從波音收到首架747-8，當時預定於同年10月1日飛抵北京首都國際機場，並於同月加入國航機隊運營。

但未知國航購買了多少架747-8。

對於以上訊息，鳳凰衛視評論員宋忠平今天接受中央社記者訪問時說，大陸方面過往一直不存在「空軍一號」的概念，一般只稱為領導人專機。

他說，這些專機是從國航抽調的飛機，用於領導人的運輸，不兼具像美國「空軍一號」所擁有的空中司令部的概念。

但宋忠平認為，未來大陸方面確要打造屬於自己的「空軍一號」，它要強調飛機本身的安全，以及可以通過各種方式進行辦公和通信並且有保密的安全，即具備一定的指揮功能。

這就是說，大陸方面建造的「空軍一號」，是從之前以運輸功能為主，變成多功能。1060123

(中央社)