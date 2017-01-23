收賄案遭判刑 李清福將提非常上訴
高雄市水利會長李清福在1994年擔任橋頭鄉長期間收賄案，經最高法院依收取回扣事由判刑10年、褫奪公權8年，並追繳犯罪所得。對此，李清福嚴詞喊冤，指當年替他做測謊的，即是經手「江國慶案」等冤獄案件的調查局測謊專家李復國，他質疑李復國測謊結果與事實不符，將與律師研究提請非常上訴、盼爭取重新再審。
此外，本屆農會理監事選舉，李清福原推派自己人馬，意圖角逐市農會總幹事職務，如今案件定讞，李清福坦言「心情很差」，決定不再插手農會選舉，「一切交由陳菊市長處理決定」。
李清福說，李復國19年前替他進行測謊，之後每次開庭，均出面說測謊不通過。結果發現，李復國經手包括「江國慶案」、「呂介閔被訴殺人案」、「空軍桃園基地彈藥庫失竊案」均有重大瑕疵，監察院更呼籲法務部重新檢視李復國經手的測謊案件。
李清福質疑，法院依照有瑕疵前例之人做出來的測謊結果，判他貪汙有罪，對他來說相當冤枉。他正與律師討論，將提起非常上訴，一定要爭取重新再審，讓司法還他清白。
經判刑確定後，水利會會長位子恐將不保。對此，李清福說，目前還沒接到法院公文，還不清楚後續將如何處理，不過最近他積極參與的農會選舉，也因此受到影響，決定今後不再插手，「交給市長陳菊處理」。
(中時)
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