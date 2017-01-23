逾5成化療癌友 會有癌因性疲倦
44歲黃姓男子罹癌化療期間，易疲倦、失眠及白天嗜睡，被檢出是癌因性疲倦，台南市立醫院表示，超過5成治療癌友會有癌因性疲倦。
台南市立醫院中醫部醫師曾碩平今天說，如果不是心理疾病，只要和癌症或治療癌症有關引起的失眠、注意力不集中、四肢沉重等症狀，且持續2週以上，已干擾到日常活動功能，就是癌因性疲倦。
統計指出，58％到90％接受治療癌症病患，及51％到89％末期癌患會有癌因性疲倦，原因包括癌症本身、貧血、睡眠障礙、治療副作用、營養不良、疼痛和荷爾蒙低下等。
曾碩平表示，科學研究顯示，針灸和中醫藥調理有助於減緩癌因性疲倦；人參、黃耆、補中益氣湯等都有不錯療效，即使合併西醫常規治療，也無明顯副作用。
曾碩平說，中醫調理癌因性疲倦時機，因病患臨床症狀而異，通常在接受化療10天到14天後血球偏低時，及化療結束後疲倦症狀較多時期，如果擔心藥物交互作用，可考慮使用針灸治療。
以黃姓男子為例，出現疲倦，失眠、白天嗜睡和眼睛乾澀等症狀，第3次化療後尋求中醫治療，經西醫化療合併中藥調理數週後，不只病位縮小顯著，睡眠品質和白天疲倦也明顯改善。1060123
(中央社)
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