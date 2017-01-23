3男登山遲未下山 警消尋獲幸平安

我要評比

3名男子在宜蘭縣登山，原定昨天傍晚下山，但遲遲未歸。警消獲報後，今天中午已在山區順利找到他們，人員均安，已護送下山。

宜蘭縣消防局今天表示，陳姓男子與戴姓兄弟共3人21日上午從台北家中出發後，抵達大同鄉太平山登山口入山，預計走太加縱走步道往加羅湖方向共2天1夜行程。

陳男一行原訂昨天傍晚下山，但一直沒有見到他們蹤影。家屬擔心山上氣溫驟降危險，昨晚向警消報案。

消防局說，相關救難員今天凌晨入山後，近中午時已經在山區找到陳男一行，3人都很平安，隨後由救難員護送下山。1060123

(中央社)