盼外界多鼓勵 郭總期許中華隊「打到日本」

中華隊總教練郭泰源。（葉姵妤攝）

中華隊參與今年3月舉行的世界棒球經典賽，從組軍到球員徵召過程都不順利，也確定無法以最佳陣容出征，郭泰源抱持「為國家出點力」的心態接下總教練這重擔，在外界不看好的情況下，仍期許中華隊能「打到日本」。

確定接下中華隊兵符前，郭泰源坦言自己經過一番長考，談到其中的掙扎，他說：「在台灣打棒球的，都要為國出點力，從少棒到大學，國家也有幫助過你，其實(接總教練)自己也考慮了很久，這雖然是很艱難的工作，但還是要有人來做，這也是傳承。」

決定總教練後，選手徵召的過程更是困難重重，旅外球員相繼退出，郭總坦言「心裡衝擊很大」，但今天下午提出28人名單後，3月7日首戰前都還有替換球員的空間，郭總還未放棄，如果屆時仍沒能如願，將以現有戰力拚戰。

郭總也提到，這次參賽，中華隊選手們一定會很盡力的完成比賽，他並向球員喊話，「穿上國家隊球衣是一件很榮幸的事，也是值得驕傲的工作，希望選手們能有這樣的心態和想法。」

面對外界的批評聲浪，郭總希望球迷能以鼓勵代替責罵，「如果你喜歡棒球，就好好的為國家隊加油、為台灣棒球加油，台灣的棒球再怎麼罵也無法罵得好起來，要鼓勵，讓選手無憂無慮的去打比賽。」

即使無法組成「最強中華隊」出征，比賽仍是打了才知勝負，郭總表示：「說沒有期許是騙人的，這些選手大家有盡力打就好，結果沒辦法預測，但球是圓的，沒有打都不曉得。」而對中華隊的期許，郭總說：「希望能打到日本(晉級第2輪)，這是第1個目標。」

(中時電子報)