中市寒假國際英語生活營 300名弱勢童參與

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寒假國際英語生活營今日在車籠埔國小舉行開幕式，市議員李麗華特前往致詞，鼓勵學童響應多元學習。（陳世宗翻攝）

台中市政府教育局為激發學生對國際語言的學習興趣，寒假特舉辦國際英語生活營，由專業台籍及外籍教師設計多元課程為期三天；23日在北區中華國小、太平區車籠埔國小及大里區瑞城國小同步開跑，各招收120個名額，其中弱勢家庭學童優先免費參加，約300人報名。

寒假國際英語生活營今日在車籠埔國小舉行開幕式，包括教育局副局長劉火欽、市議員李麗華、車籠埔國小校長包沛然等人都出席參加，響應多元學習。

劉火欽表示，市府每年寒、暑假都會舉辦英語生活營，學生反應熱烈，透過專業團隊規劃的營隊內容，孩子學習到國際多元文化內涵，更有不同於教科書的學習體驗。歷年的營隊學習主題包括亞洲、歐洲、北美洲、澳洲、非洲等國家，而今年營隊以「俄羅斯、肯亞、巴西」三國的地理文化為背景設計課程，由外籍老師英語授課、台籍老師協助，希望學生享受學習過程，也從中建立自信、獲得成就感。

車籠埔國小校長包沛然表示，英語生活營內容設計兼具「在地文化」、「接軌國際化課程」兩大元素，希望孩子從中學習到國際多元文化內涵及英語能力。課程也以激發學習興趣、提升動機為考量，規劃包括英語歌曲律動、國際文化體驗，英語闖關活動、英語會話、英語實作教學、英語團康活動、手作點心等課程，透過生動活潑的方式引領孩子。

包沛然指出，營隊開放弱勢家庭學童優先免費參加，對弱勢學童而言會是很棒的體驗，相信有助於他們學習，學童回家後也能和家人分享營隊趣事，增進情感交流。

教育局強調，三天營隊活動不僅是語言學習，更是多元文化的體驗學習，希望讓所有參加的學童留下美好回憶。

(中時)