陸餐飲業用工荒 不回家廚師日薪數千元
中國大陸餐飲業、服務業、物流業春節前出現「用工荒」，不少知名飯店年夜飯「一桌難求」，屆時「不回家廚師」日薪最高將突破人民幣千元（約新台幣4700元）。
北京晨報今天報導，根據百姓網數據顯示，大陸春節前整個市場的用工缺口68%，餐飲業、服務業、物流行業最缺人，餐飲業實際招工比例僅為35%，一、二線城市近7成餐飲企業春節期間面臨廚師用工短缺問題。
因此，很多餐飲企業不僅提前招人，還紛紛提高年底廚師的薪資，預計春節期間部分留崗廚師日薪最高將突破千元。
百姓網招聘專家說，與平常時間相比，年底廚師薪資普遍上漲一倍，平均薪資超過7500元，甚至上看1萬元，而不回家過年的廚師薪資更高。因此，春節期間1個月薪水能抵得上平時的2、3個月。
報導說，由於知名飯店的年夜飯「一桌難求」，這也使得年菜市場更加蓬勃，初估整體市場年成長率超過一成以上。
眉州東坡、江蘇天水雅居、蘇州得月樓等餐飲企業透過網路銷售成品及半成品年菜的預訂數量比去年同期成長10%至30%不等。1050123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。