陸餐飲業用工荒 不回家廚師日薪數千元

我要評比

中國大陸餐飲業、服務業、物流業春節前出現「用工荒」，不少知名飯店年夜飯「一桌難求」，屆時「不回家廚師」日薪最高將突破人民幣千元（約新台幣4700元）。

北京晨報今天報導，根據百姓網數據顯示，大陸春節前整個市場的用工缺口68%，餐飲業、服務業、物流行業最缺人，餐飲業實際招工比例僅為35%，一、二線城市近7成餐飲企業春節期間面臨廚師用工短缺問題。

因此，很多餐飲企業不僅提前招人，還紛紛提高年底廚師的薪資，預計春節期間部分留崗廚師日薪最高將突破千元。

百姓網招聘專家說，與平常時間相比，年底廚師薪資普遍上漲一倍，平均薪資超過7500元，甚至上看1萬元，而不回家過年的廚師薪資更高。因此，春節期間1個月薪水能抵得上平時的2、3個月。

報導說，由於知名飯店的年夜飯「一桌難求」，這也使得年菜市場更加蓬勃，初估整體市場年成長率超過一成以上。

眉州東坡、江蘇天水雅居、蘇州得月樓等餐飲企業透過網路銷售成品及半成品年菜的預訂數量比去年同期成長10%至30%不等。1050123

(中央社)