外媒：陸加強反腐　取締111座高球場

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外媒報導，高爾夫球運動深受部分中國大陸官員喜愛，成為官員腐敗的一個象徵。隨著中共近年來增強打擊腐敗力度，高爾夫球場也受到關注，其中共有111個高爾夫球場被責令取締。

英國廣播公司（BBC）中文網22日引述新華社報導，大陸高爾夫球場清理整治工作歷時近6年，目前取得階段性結果。

中國大陸國家發展和改革委員會22日在官網上公布對大陸全國683個高爾夫球場的處理結果，包括取締111家、18家退出、47家撤銷和507家整改。

中國政府2011年4月發出「關於開展全國高爾夫球場綜合清理整治工作的通知」，啟動了這項清理工作。

中國當局列舉的違法違規建造高爾夫球場所存在的問題包括，占用林地、耕地，破壞植被，以及違規汲取水資源等等。

中國國家發改委在公布這些結果的同時，還聲稱「依法依規追究了相關單位和人員的責任」。

中共當局曾在2004年要求禁止新建高爾夫球場，以保護資源，但為滿足大陸新貴的需求和吸引旅遊者，高爾夫球場的建設並沒有停止。1060123

(中央社)