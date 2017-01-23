南韓代總統：將與美新政府加強同盟
南韓代理總統黃教安今天舉行新年記者會表示，南韓將與剛上台的美國政府正式協調各項政策，推動兩國同盟關係發展，聯手因應北韓核問題，促進經貿領域合作。
南韓聯合新聞通訊社指出，黃教安在記者會上就韓美同盟、朝鮮半島安全、新年施政方向等表明立場。
至於川普就職美國總統後的南韓外交、安全課題，黃教安表示，將積極應對朝鮮半島、東北亞的外交安全環境變化，保持與周邊國家間良好關係，不斷加強與國際社會的交流與合作，全面提升國家信任度。
據報導，黃教安在記者會上提出了5大施政方針，具體包括：捍衛國家安全、促進經濟復甦、挖掘成長動力、穩定民生、維護公民安全等。
黃教安表示，不管發生什麼情況，都將全力守護國家安全，基於牢固的韓美協防態勢，以便遏止和懲處北韓的一切挑釁。1060123
(中央社)
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