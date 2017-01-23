窩心！萊爾富開首例 休2小時讓員工吃年夜飯

萊爾富便利商店創國內連鎖超商首例，宣布今年除夕夜晚間7時至9時將暫停營業2小時，讓員工也能跟同事或家人吃年夜飯。(資料照片/趙雙傑攝)

萊爾富便利商店創國內連鎖超商首例，宣布今年除夕夜晚間7時至9時將暫停營業2小時，讓員工也能跟同事或家人吃年夜飯，不錯過這難得的團聚時刻。目前全台1300家門市，已確定1000家直營或加盟門市會配合活動，且暫停營業時間算是上班時間，薪水照計。

網路日前瘋傳一封署名萊爾富總經理給顧客的信，內容提到「1月27日下午七點到晚上九點，為體恤門市服務人員一年來的辛勞，在這兩個小時的期間，我們暫時停止營業，讓所有這些辛苦了一整年，維持門市不打烊服務的員工，能夠好好的坐下來，和他們的工作夥伴或家人，享受公司提供的年夜飯，可以跟大部分的人一樣，都能在一年之中這個難得的時刻擁有一個團聚的時刻。」

萊爾富指出，這封信其實是發給全台門市，預計26日張貼在門市讓顧客知道。會有這樣的想法，是因為想要讓門市人員也可以有個吃年夜飯的團聚時間，希望從幸福企業的角度出發。

萊爾富也說，在門市端都會公告除夕夜停止營業的訊息，如果是不知情的顧客前來，會委婉說明且提供小紅包致歉。

(中時電子報)