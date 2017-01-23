黃聖依二胎再得子 富商尪謝妻「十年隱忍」

黃聖依二胎再得子，楊子謝妻「面對誤會，十年隱忍」。（圖／取材自黃聖依、楊子微博）

大陸女星黃聖依2004年演出周星馳電影《功夫》中啞女「阿芳」走紅，黃聖依2007年與富商楊子領證結婚，並育有一子，今年適逢夫妻倆結婚10周年之際，黃聖依也在日前產下二胎，為家中添男寶寶，二度當爸的楊子也曬出牽手照，感謝嬌妻「面對誤會，十年隱忍」。

「星女郎」黃聖依日前報喜懷第二胎，並在溫哥華待產，楊子今（23日）早則曬出牽手照，公布黃聖依已生下第二胎、母子平安「順利、順產」，楊子也感性寫下：「結婚十年，聖依從孩子，成為兩個孩子的媽媽，從二人世界到四口之家，感恩盛世，國泰民安，感謝聖依，面對誤會，十年隱忍，感謝粉絲，一如既往的支持，感謝所有的親人和朋友！」

(中時電子報)