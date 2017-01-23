黃聖依二胎再得子 富商尪謝妻「十年隱忍」
大陸女星黃聖依2004年演出周星馳電影《功夫》中啞女「阿芳」走紅，黃聖依2007年與富商楊子領證結婚，並育有一子，今年適逢夫妻倆結婚10周年之際，黃聖依也在日前產下二胎，為家中添男寶寶，二度當爸的楊子也曬出牽手照，感謝嬌妻「面對誤會，十年隱忍」。
「星女郎」黃聖依日前報喜懷第二胎，並在溫哥華待產，楊子今（23日）早則曬出牽手照，公布黃聖依已生下第二胎、母子平安「順利、順產」，楊子也感性寫下：「結婚十年，聖依從孩子，成為兩個孩子的媽媽，從二人世界到四口之家，感恩盛世，國泰民安，感謝聖依，面對誤會，十年隱忍，感謝粉絲，一如既往的支持，感謝所有的親人和朋友！」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。