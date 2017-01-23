不顧20萬人請願 川普不公布納稅單
美國總統川普(Donald Trump)的高級顧問康威(Kellyanne Conway)今在電視節目上，針對白宮收到的20萬份多、要求川普公布其納稅紀錄的請願書發表回應，表示川普不會公布其納稅資料。
根據CNN報導，康威在ABC電視台的訪談中說，對於這20萬人的要求，白宮的回應是川普不會公布其納稅紀錄。康威說這個議題川普團隊已經多次回應，而且「民眾不在乎這件事」。她認為大部分美國人在乎的是他們自己的納稅單在川普任內的樣子，而不是川普的納稅單的內容
康威再次強調川普的財務狀控仍在審計中，其會計師和律師都建議他不要公布納稅資料，她也未說明審計結束後川普是否會公布。
直到正式上任兩周前，川普仍堅稱他延遲公布納稅紀錄是因為審計的緣故，他也宣稱唯一對他的納稅狀況有興趣的人只有記者。但CNN十月做的民調顯示，73%登記的投票人認為川普應該公布納稅紀錄，其中共和黨支持者也有49%抱持相同想法。
(中時電子報)
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