遊藝小棧啟用 大洲國小32年老鋼琴重生

大洲國小的遊藝小棧，以1台老鋼琴作為主角，讓學生與社區民眾可在下課時彈琴。（李忠一攝）

大洲國小第2處遊藝小棧在今天揭幕啟用。（李忠一攝）

宜蘭縣三星鄉大洲國小有台32年歷史的老鋼琴，見證教師伴奏、學生高唱國歌的年代，報廢10年但音色依舊清亮，經過師傅調音、上油，落腳校園一隅的老鋼琴，成為校方打造「遊藝小棧」的主角，將以悠揚的琴聲繼續陪伴學生度過童年歲月。

大洲國小校長劉文勝指出，以老鋼琴主角的遊藝小棧，是在校園1樓的走廊轉角處，學校家長會贊助8.5萬元，增設原木平台、書架書櫃、教學黑板…等設施，遊藝小棧不僅可讓學生利用下課時彈鋼琴，還能成為一處表演場地，在此舉辦小小音樂會。

劉文勝說，學校有180名學生，多數學生並沒有機會能學琴，除了開放給學生彈奏，也歡迎社區民眾來彈鋼琴，讓琴聲悠揚在校園之中。

(中時)