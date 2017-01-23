遊藝小棧啟用 大洲國小32年老鋼琴重生
宜蘭縣三星鄉大洲國小有台32年歷史的老鋼琴，見證教師伴奏、學生高唱國歌的年代，報廢10年但音色依舊清亮，經過師傅調音、上油，落腳校園一隅的老鋼琴，成為校方打造「遊藝小棧」的主角，將以悠揚的琴聲繼續陪伴學生度過童年歲月。
大洲國小校長劉文勝指出，以老鋼琴主角的遊藝小棧，是在校園1樓的走廊轉角處，學校家長會贊助8.5萬元，增設原木平台、書架書櫃、教學黑板…等設施，遊藝小棧不僅可讓學生利用下課時彈鋼琴，還能成為一處表演場地，在此舉辦小小音樂會。
劉文勝說，學校有180名學生，多數學生並沒有機會能學琴，除了開放給學生彈奏，也歡迎社區民眾來彈鋼琴，讓琴聲悠揚在校園之中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。