農漁會選舉作業說明會 雲林風聲鶴唳

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雲林縣政府今天舉辦下屆農漁會選舉作業說明會，沿海多名鄉長及縣議員與會，警方動員維安，氣氛風聲鶴唳；各方候選人為了選舉人名冊何時取得引發爭論；縣府表示，秉公處理。

下屆農漁會選舉藍綠爭戰，選情升溫，13日結束登記後，各方候選人為了選舉人名冊何時能取得，再起爭論，雲林縣府大禮堂舉行的選舉作業說明會，成為訴求意見的焦點。

立委蘇治芬指出，農會法規剛完成修訂，候選人登記結束後，農會須提供選舉人名冊，並在候選登記截止之日起7日內審查資格，卻接到許多陳情，拿不到名冊、不知候選號次等，甚至有些農會要到農曆春節過後，才能申請選舉人名冊，主管機關未盡監督之責。

下屆農漁會將於2月19日選舉會員代表、農事小組長，雲林有1800人登記參選，縣長李進勇表示，秉公處理，參選者眾，有關素行查核資料暴增，已請法院、地檢署與雲林縣警察局加速作業；縣府農業處表示，參選暴增，作業延宕，已要求農會加速辦理複審。

第十八屆農漁會會員代表等選舉投票，將於2月19日舉行，鄉鎮市農會及雲林區漁會將於3月1日至3日召開會員代表大會，選舉理監事及出席上級會議代表，3月10日至14日召開理監事聯席會議，選舉理事長及常務監事，並遴聘總幹事。1060123

(中央社)