抗議禁馴牛節未獲准 30人遭星警調查

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根據新加坡警方發布最新公告，有30人疑未獲警方批准進行戶外示威活動遭調查，這些人是抗議印度最高法院禁止南印度舉辦傳統的「馴牛節」活動。

星國警方指出，這30人由於非法在新加坡的三巴旺公園（Sembawang Park）聚集遭到調查。

警方初步調查說，他們是為支持印度目前正在進行的示威活動，抗議印度最高法院禁止南印度舉辦傳統的「馴牛節」活動。

星國警方強調，所有外籍人士都要遵守新加坡法律，不能把自己國家的政治事件引進新加坡。

印度最高法院2014年5月在審理保護動物團體訴願後，宣布禁止使用公牛進行表演和活動的禁令，導致2015年「馴牛節」活動停辦。

印度中央政府雖於2016年1月8日試圖以行政命令恢復「馴牛」活動，但最高法院於同年1月14日維持禁令，讓印度南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）民眾不滿，並舉行大規模示威活動。

坦米爾那都省政府決定推翻最高法院禁令，同意照常舉行今年的「馴牛節」活動。另外，印度也有大批示威群眾持續在印度各地集會，希能廢除最高法院對「馴牛節」的禁令。1060123

(中央社)