被判刑10年 李清福爭取非常上訴
高雄農田水利會長李清福被控擔任橋頭鄉長時受賄，最高法院維持高雄高分院更三審見解，依違反貪污治罪條例，判刑10年確定、褫奪公權8年，水利會可能面臨會長改選的局面。
李清福今天受訪表示，這是政治操弄，批評是恐龍法官對他迫害，在沒有直接證據的情形下的判決令他不服。他說要尋求非常上訴。
李清福在高雄市的政壇赫赫有名，與綠營關係深厚，雖然他是一介農民，至今還在下田務農，不過他平實熱情的作風，是很多民意代表眼中的「好人」，不少人稱他「老拔（老爸）」。
李清福被控在擔任高雄縣橋頭鄉長，辦理小型工程招標時指定工程給特定承商，還涉及收取回扣等。
李清福是在民國99年起出任農田水利會長，已是第二屆任期，依照農田水利會組織通則的規定，會員有被褫奪公權不得擔任會長；會長出缺，如所剩任期超過1年要重新補選，暫由總幹事代理並在60天內重新補選。1060123
(中央社)
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