張銘忠參加華僑協會總會法分會春節團拜

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法國榮光聯誼會及華僑協會總會法國分會於當地時間22日中午，在巴黎第10區新中國城大酒樓合辦「丁酉年春節團拜團圓摸彩餐會」，駐法國代表張銘忠夫婦偕僑務組長林宏穎出席。（駐法國代表處提供）中央社 106年1月23日

法國榮光聯誼會及華僑協會總會法國分會於當地時間22日中午，在巴黎第10區新中國城大酒樓合辦「丁酉年春節團拜團圓摸彩餐會」，駐法國代表張銘忠夫婦偕僑務組長林宏穎出席。

張銘忠夫婦和170餘位兩會會員暨眷屬、會友們歡聚一堂，提前度過一個美好溫馨的新春佳節。

活動由法國榮光聯誼會長邵榮仁（僑務諮詢委員、華僑協會總會法國分會會長）帶領全體與會人員團拜揭開序幕，大家互賀「新年快樂、萬事如意、身體健康、心想事成、闔家平安、恭喜發財」。

緊接著，邵榮仁致歡迎詞，特別轉達僑務委員會委員長吳新興向旅法僑胞賀年的心意，並感謝大家一向大力支持僑務，永續凝聚僑社向心。

張銘忠應邀致詞時首先向在座鄉親拜年問候，恭祝大家「金雞迎新春、好運年年增」，也衷心感謝在座鄉親對於僑社及中華民國永續的支持，期勉大家心手相連，戮力讓中華民國更加壯大。

餐會開始，主辦單位除了準備豐盛美味的餐點，更精心策劃祥獅獻瑞、卡拉OK歡唱助興，同時穿插安排令人緊張與期待的摸彩節目。

席間，張銘忠夫婦應旅法印支華人會館會長江基民邀請，前往鄰棟該會館佛堂上香，再為醒獅「點晴」；稍後，兩頭醒獅熱鬧入場，為全體鄉親舞出過年歡樂氣氛。主辦單位並陸續抽獎，送出長榮航空巴黎台北機票一張，以及代表處致贈的ASUS平版電腦大獎，現場氣氛熱絡歡騰，活動直到下午3時許圓滿結束。1060123

(中央社)